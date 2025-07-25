Молдова вместе с Украиной присоединится к зоне роуминга ЕС с 2026 года

Совет Европейского Союза в пятницу принял окончательное решение о присоединении Молдовы к зоне роуминга ЕС с 1 января 2026 года – одновременно с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Согласно решению Совета Евросоюза, с 2026 года молдаване в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильной связью без дополнительных расходов.

Решение также гарантирует потребителям Молдовы и ЕС право на такое же качество и скорость мобильной связи, как в их стране, а также бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

"Решение по Молдове будет способствовать ее постепенной экономической интеграции во внутренний рынок ЕС, что является одной из целей Соглашения об ассоциации 2016 года", – подчеркивают в Совете ЕС.

Аналогичное решение о включении Украины в зону роуминга ЕС было принято 14 июля. Это произошло после того, как Киев завершил все внутренние процедуры, необходимые для такого шага.

Напомним, с 2022 года украинцы в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

Этот режим действует на временной основе с начала активной фазы войны и продлевался каждый год.