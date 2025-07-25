Чехія майже удвічі збільшила експорт зброї, передусім завдяки Україні

Вартість військового обладнання, експортованого з Чехії у 2024 році, становила близько 91 мільярда крон (понад $4,3 мільярда) – це на 86% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Міністерства промисловості та торгівлі Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За даними чеського уряду, за 2024 рік він видав 1678 ліцензій на експорт військового обладнання до 95 країн на суму майже 105,3 мільярда крон. Не всі з них були виконані, тому фактична сума дещо менша.

Найбільше ліцензій (288) було видано на експорт зброї з Чехії до України. Вартість фактично експортованого в Україну обладнання також є найбільшою – 47,1 мільярда крон, тобто понад половина всього експорту.

До першої пʼятірки за вартістю отриманої з Чехії зброї увійшли також Болгарія (близько 11 мільярдів крон), Нідерланди (8,5 мільярда крон) та В'єтнам (5,3 мільярда крон).

У 2024 році зріс також й імпорт Чехією зброї – його загальна вартість становила 26 мільярдів крон, або на 130% більше, ніж роком раніше.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше заявила, що експорт військової техніки в Україну у 2024 році збільшився щонайменше на третину.

Також стало відомо, що Чехія не буде брати участі в проєкті США з закупівлі американської зброї для України через НАТО.