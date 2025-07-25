Чехия почти вдвое увеличила экспорт оружия, прежде всего благодаря Украине

Стоимость военного оборудования, экспортированного из Чехии в 2024 году, составила около 91 миллиарда крон (более $4,3 миллиарда) – это на 86% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и торговли Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По данным чешского правительства, за 2024 год он выдал 1678 лицензий на экспорт военного оборудования в 95 стран на сумму почти 105,3 миллиарда крон. Не все из них были выполнены, поэтому фактическая сумма несколько меньше.

Больше всего лицензий (288) было выдано на экспорт оружия из Чехии в Украину. Стоимость фактически экспортированного в Украину оборудования также является самой большой – 47,1 миллиарда крон, то есть более половины всего экспорта.

В первую пятерку по стоимости полученного из Чехии оружия вошли также Болгария (около 11 миллиардов крон), Нидерланды (8,5 миллиарда крон) и Вьетнам (5,3 миллиарда крон).

В 2024 году вырос также и импорт Чехией оружия – его общая стоимость составила 26 миллиардов крон, или на 130% больше, чем годом ранее.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее заявила, что экспорт военной техники в Украину в 2024 году увеличился как минимум на треть.

Также стало известно, что Чехия не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.