Чехія не купуватиме американську зброю для України за схемою Трампа

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті США з закупівлі американської зброї для України через НАТО.

Про це він сказав у коментарі порталу Publico, передає "Європейська правда".

За словами Фіали, Прага не долучиться до проєкту Трампа з закупівлі зброї для України.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу з боєприпасами. Тому наразі ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проєкту", – пояснив він.

Напередодні Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Свою готовність долучитись до схеми Трампа підтвердили Німеччина та Швеція.

А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав ініціативу та наголосив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо участі в ній.