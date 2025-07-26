У Туреччині кажуть про можливість "саміту лідерів" України та Росії у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів між Україною та Росією у Стамбулі цього тижня начебто було досягнуто домовленості щодо проведення саміту лідерів обох країн на території Туреччини.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда".

Фідан прокоментував переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися 23 липня у Стамбулі. Він наголосив, що на зустрічі " обговорювалося, за яких умов і як можуть зібратися лідери".

"У принципі було досягнуто згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. На цьому етапі велика відповідальність лежить на делегаціях, що ведуть переговори", – заявив він.

Фідан зазначив, що бачить прагнення досягти "спільного рішення".

"Якщо так піде й далі – я вірю, що з'явиться проміжне рішення. У кожного є свій козир, який не розкривають. А ми намагаємось створити для цього сприятливу атмосферу", – додав глава МЗС Туреччини.

Напередодні турецькі ЗМІ процитували президента Реджепа Таїпа Ердогана під час пресконференції, де він заявив про наміри провести переговори з Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, "щоб зібрати цих лідерів разом в Стамбулі".

Пізніше канцелярія Ердогана уточнила, що той прагне організувати зустріч лідерів Росії та України, а не Росії та США після неточного цитування у ЗМІ.

Як відомо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.