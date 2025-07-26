В Турции говорят о возможности "саммита лидеров" Украины и России в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле на этой неделе якобы была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров обеих стран на территории Турции.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, пишет "Европейская правда".

Фидан прокомментировал переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись 23 июля в Стамбуле. Он подчеркнул, что на встрече "обсуждалось, при каких условиях и как могут собраться лидеры".

"В принципе было достигнуто согласие о проведении саммита лидеров в Турции. На данном этапе большая ответственность лежит на делегациях, ведущих переговоры", – заявил он.

Фидан отметил, что видит стремление достичь "совместного решения".

"Если так пойдет и дальше – я верю, что появится промежуточное решение. У каждого есть свой козырь, который не раскрывают. А мы пытаемся создать для этого благоприятную атмосферу", – добавил глава МИД Турции.

Накануне турецкие СМИ процитировали президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время пресс-конференции, где он заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, "чтобы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле".

Позже канцелярия Эрдогана уточнила, что тот стремится организовать встречу лидеров России и Украины, а не России и США после неточного цитирования в СМИ.

Как известно, в Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.