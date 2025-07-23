У Стамбулі почалась третя зустріч делегацій України та Росії

Зустріч української та російської делегацій щодо "мирного врегулювання" повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочалась у середу ввечері у Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Зустріч між представниками України та Росії відбувається в резиденції Чираган.

Їй передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, за словами якого кінцевою метою цих переговорів є припинення вогню, що прокладе шлях до миру.

Українську переговорну команду, нагадаємо, очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров. Початок переговорів з росіянами очікується о 19-00 у Стамбулі.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Владімір Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів.