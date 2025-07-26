Туск покритикував спікера Сейму за слова, що його "підбурювали до держперевороту"

Прем’єр Польщі Дональд Туск розкритикував спікера Сейму Шимона Головню за заяву, що його буцімто "підбурювали до держперевороту" і закликали не допустити до присяги новообраного президента Кароля Навроцького.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

25 липня Головня, лідер коаліційної партії "Польща 2050" та спікер Сейму, в інтерв’ю Polsat News заявив, що Польщі вдалося "уникнути колапсу держави".

За його словами, його нібито підбурювали заблокувати процедуру прийняття повноважень обраним президентом Каролем Навроцьким – якого підтримує опозиційна "Право і справедливість" – і побути у ролі виконуючого обов’язки глави держави.

"Мене запитували, чи готовий я вчинити держпереворот, тому що фактично йшлося про це", – заявив спікер Сейму.

Він не став казати, від кого нібито лунали такі заклики, та додав, що "настане час, коли ми будемо про це говорити".

"Я називаю це переворотом. Звісно, це не про те, що є переворотом за юридичними ознаками… а про ситуацію, коли у нас є обраний президент, а я би сказав, що він мені не подобається і тому я його не буду приводити до присяги", – додав Шимон Головня.

На подальші запитання, чи прем’єр Дональд Туск під час зустрічі з лідерами коаліційних сил піднімав питання про можливість відтермінування складання присяги Навроцьким, Головня сказав, що про це говорили – у контексті того, що від деяких політиків є такі заклики – але всі присутні висловилися проти.

"Ми тоді були одностайні у цьому питанні, і маю сказати, що тут була 100% згода усіх коаліційних лідерів", – зазначив Головня.

Дональд Туск прокоментував, що вважає слова спікера надто необережними.

"Необдумані вчинки, необдумані слова можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми це кажемо дітям, але так само це у політиці… Прошу зрозуміти, що політика – це серйозна гра, і з зовнішніх, і внутрішніх причин", – заяви він.

За коаліційною угодою, лідер "Польщі 2050" є спікером Сейму до 13 листопада 2025 року, після чого посада перейде до співголови "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого.

Нагадаємо, датою присяги Навроцького визначили 6 серпня.

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