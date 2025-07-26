Туск раскритиковал спикера Сейма за слова, что его "подстрекали к госперевороту"

Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал спикера Сейма Шимона Головню за заявление, что его якобы "подстрекали к государственному перевороту" и призывали не допустить к присяге новоизбранного президента Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

25 июля Головня, лидер коалиционной партии "Польша 2050" и спикер Сейма, в интервью Polsat News заявил, что Польше удалось "избежать коллапса государства".

По его словам, его якобы подталкивали заблокировать процедуру принятия полномочий избранным президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", и побыть в роли исполняющего обязанности главы государства.

"Меня спрашивали, готов ли я совершить госпереворот, потому что фактически речь шла об этом", – заявил спикер Сейма.

Он не стал говорить, от кого якобы раздавались такие призывы, и добавил, что "наступит время, когда мы будем об этом говорить".

"Я называю это переворотом. Конечно, речь не идет о перевороте по юридическим признакам... а о ситуации, когда у нас есть избранный президент, а я бы сказал, что он мне не нравится и поэтому я его не буду приводить к присяге", – добавил Шимон Головня.

На дальнейшие вопросы, поднимал ли премьер Дональд Туск во время встречи с лидерами коалиционных сил вопрос о возможности отсрочки принесения присяги Навроцким, Головня сказал, что об этом говорили – в контексте того, что от некоторых политиков есть такие призывы – но все присутствующие высказались против.

"Мы тогда были единодушны в этом вопросе, и должен сказать, что здесь было 100% согласие всех коалиционных лидеров", – отметил Головня.

Дональд Туск прокомментировал, что считает слова спикера слишком неосторожными.

"Необдуманные поступки, необдуманные слова могут иметь очень серьезные последствия. Мы это говорим детям, но так же это и в политике... Прошу понять, что политика – это серьезная игра, и по внешним, и по внутренним причинам", – заявил он.

Согласно коалиционному соглашению, лидер "Польши 2050" является спикером Сейма до 13 ноября 2025 года, после чего должность перейдет к сопредседателю "Новой Левой" Влодзимежу Чажастому.

Напомним, датой присяги Навроцкого определили 6 августа.

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