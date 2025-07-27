Орбан: Україна не має бути прийнята в ЄС – навіть якщо Брюссель стане догори дригом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти вступу України до ЄС, заявивши, що це принесе війну до Євросоюзу.

Про це він сказав у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, основні тези виступу наводить сайт угорського уряду, передає "Європейська правда".

Угорський прем’єр заявив, що ймовірність світової війни постійно зростає, і Угорщина повинна готуватися до того, щоб залишитися в стороні від конфлікту.

Він сказав, що початку попередньої світової війни передували такі ознаки, як посилення суперництва між великими державами, збільшення кількості збройних конфліктів або посилення гонки озброєнь. Угорщина потребує тиші, спокою і стратегічного спокою, підкреслив прем'єр-міністр.

" Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу – що також принесе війну – навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом", – цитує Орбана сайт угорського уряду.

"Межі дипломатичного та силового впливу Угорщини очевидні. Тому ми повинні зосередитися насамперед на регіональному мирі. Ми повинні створювати мирні альянси з усіма, з ким можемо", – підкреслив Віктор Орбан.

Він зазначив, що для того, щоб залишатися поза війною, Угорщина повинна розвивати добрі відносини з усіма світовими центрами сили.

"Необхідно, щоб усі великі держави були економічно і фінансово зацікавлені в успіху Угорщини, тобто ніхто не повинен бути зацікавлений у знищенні і ослабленні Угорщини. Умовою уникнення війни є те, що ми маємо сили, щоб захистити себе. Тут ще є над чим працювати, хоча витрати на оборону вже становлять 1 750 мільярдів форинтів", – сказав він.

Прем'єр-міністр підкреслив, що необхідний повний національний консенсус щодо того, що Угорщина не може бути замкнена в жодному блоці. "Ми є частиною системи західного альянсу, але ми також повинні бути присутніми в східній економіці", – додав він.

Раніше Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.

На початку липня Орбан заявив, що більшість країн Європейського Союзу проголосували б проти вступу України до ЄС, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в його країні.