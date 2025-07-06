Орбан після "референдуму": більшість країн також сказали б "ні" вступу України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що більшість країн Європейського Союзу проголосували б проти вступу України до ЄС, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в його країні.

Про це Орбан написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У суботу, 5 липня, ввечері Орбан поділився у соцмережах своєю "гіпотезою". На його думку, якби в кожній країні ЄС провели референдум щодо вступу України до ЄС – то "більшість країн, якщо не всі, проголосували б "ні", так само як це сталося в Угорщині під час референдуму VOKS2025".

"Бюрократи, які живуть у своїй бульбашці в Брюсселі, можуть придумати якісь складні пояснення, чому Україні варто вступити до Європейського Союзу, але народ має дві дуже прості, очевидні та чіткі відповіді, чому це не так", – заявив він.

По-перше, Орбан впевнений, що якщо ЄС прийме Україну, яка перебуває у стані війни – він також прийме війну.

"А ми в Європі не хочемо війни", – акцентував угорський прем’єр.

А по-друге, він вважає, що вступ України "зруйнує нашу економіку, і ризик цього є величезним".

"Люди в Брюсселі йдуть неправильним шляхом. Вони думають, що важливі рішення, які визначають долю всієї Європи, можна приймати без народу. Вони помиляються", – сказав він.

Відтак Орбан наголосив, що членство України "не відбудеться", а також запевнив, що його країна "зупинила цей процес".

"Безглуздо говорити, що вони не візьмуть це до уваги, бо у них немає вибору", – підсумував Орбан.

Нагадаємо, напередодні на саміті ЄС 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

26 червня в уряді Угорщини оголосили остаточні результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував.

Відтак Орбан заявив, що результати "референдуму" щодо вступу України в ЄС уповноважили його ще гучніше виступати проти членства України.