Орбан: Украина не должна быть принята в ЕС – даже если Брюссель перевернется

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС, заявив, что это принесет войну в Евросоюз.

Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит сайт венгерского правительства, передает "Европейская правда".

Венгерский премьер заявил, что вероятность мировой войны постоянно растет, и Венгрия должна готовиться к тому, чтобы остаться в стороне от конфликта.

Он сказал, что началу предыдущей мировой войны предшествовали такие признаки, как усиление соперничества между великими державами, увеличение количества вооруженных конфликтов или усиление гонки вооружений. Венгрия нуждается в тишине, спокойствии и стратегическом покое, подчеркнул премьер-министр.

"Украина не должна быть принята в Европейский Союз – что также принесет войну – даже если весь Брюссель перевернется вверх ногами", – цитирует Орбана сайт венгерского правительства.

"Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире. Мы должны создавать мирные альянсы со всеми, с кем можем", – подчеркнул Виктор Орбан.

Он отметил, что для того, чтобы оставаться вне войны, Венгрия должна развивать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы.

"Необходимо, чтобы все великие державы были экономически и финансово заинтересованы в успехе Венгрии, то есть никто не должен быть заинтересован в уничтожении и ослаблении Венгрии. Условием избежания войны является то, что мы имеем силы, чтобы защитить себя. Здесь еще есть над чем работать, хотя расходы на оборону уже составляют 1 750 миллиардов форинтов", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что необходим полный национальный консенсус относительно того, что Венгрия не может быть замкнута ни в одном блоке. "Мы являемся частью системы западного альянса, но мы также должны присутствовать в восточной экономике", – добавил он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.

В начале июля Орбан заявил, что большинство стран Европейского Союза проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились "общенациональные референдумы", как это было недавно в его стране.