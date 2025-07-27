Зеленський – Макрону: важливо, щоб Україна і Молдова рухалися до ЄС синхронно

Президент Володимир Зеленський заявив французькому колезі Емманюелю Макрону про важливість продовження синхронного руху України і Молдови в ЄС.

Про це він написав в Х після розмови, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що детально говорив з Макроном про євроінтеграційний шлях України.

"Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно", – написав він.

В розмові йшлося також про роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Зеленський також поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", – наголосив він.

Крім того, йшлося про основні оборонні потреби України.

"Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Про підготовку до переговорів читайте у статті "Кухня євроінтеграції: як готують переговори про спільний ринок з ЄС та чого хоче Україна.