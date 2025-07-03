Молдова хоче відкрити перший переговорний кластер з ЄС до виборів у вересні

Молдова прагне розпочати переговори по суті про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Про це в інтервʼю Reuters заявила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасімов, пише "Європейська правда".

Герасімов висловила сподівання, що держави-члени ЄС "знайдуть рішення як для Молдови, так і для України, щоб у найближчому майбутньому відкрити перший кластер".

"Для Молдови час має вирішальне значення. 28 вересня у нас відбудуться парламентські вибори, на яких, на жаль, велику роль відіграє дезінформація, і більша частина цієї дезінформації спрямована проти ЄС", – сказала вона.

"Ми маємо показати, що коли ми виконуємо свої зобов'язання, ЄС відповідає нам взаємністю. Це допоможе нам заглушити наративи, які хочуть довести протилежне", – додала віцепремʼєрка Молдови.

Як Молдова, так і Україна офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС у червні 2024 року і наразі рухаються до вступу паралельно.

Але Євросоюз ще не погодив відкриття першого переговорного кластера з ними через те, що Угорщина чинить опір руху України в ЄС.

Молдова вже завершила скринінг чотирьох з шести кластерів під час перемовин про вступ до Європейського Союзу, і у ЄС розраховують, що скринінг двох кластерів, що залишилися, буде завершений якнайшвидше.