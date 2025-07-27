Зеленский – Макрону: важно, чтобы Украина и Молдова двигались в ЕС синхронно

Президент Владимир Зеленский заявил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о важности продолжения синхронного движения Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом он написал в Х после разговора, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что подробно говорил с Макроном о евроинтеграционном пути Украины.

"Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно", – написал он.

В разговоре также речь шла о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины. Он заверил, что президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

Зеленский также проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", – подчеркнул он.

Кроме того, речь шла об основных оборонных потребностях Украины.

"Прежде всего речь идет об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет для систем SAMP/T и Crotale", – отметил Зеленский.

Напомним, Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

О подготовке к переговорам читайте в статье "Кухня евроинтеграции: как готовят переговоры о совместном рынке с ЕС и чего хочет Украина.