Трамп обіцяє скоротити 50-денний дедлайн Путіну на укладання мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний дедлайн, який він раніше встановив для кремлівського правителя Владіміра Путіна для досягнення мирної угоди у розв’язаній РФ війні проти України.

Про це він сказав перед зустріччю з британським прем’єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент вкотре висловив своє невдоволення діями Путіна, зокрема тим, що його армія продовжує атакувати ракетами українські міста.

"Я багато разів розмовляв з президентом Путіним. Ми дуже добре ладнали... п'ять разів, а може, чотири рази, ми з вами (Трамп в цей момент звертався до Стармера. Ред.). обговорювали це питання, ми думали, що вирішили його багато разів. А потім президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей…я дуже розчарований президентом Путіним", – сказав Трамп.

Потім він сказав, що скоротить "ті 50 днів, які я йому дав до меншої кількості, оскільки я знаю відповідь на питання, що станеться далі".

Раніше цього місяця Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

Перед тим президент США чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Він також підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

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