Трамп обещает сократить 50-дневный дедлайн Путину на заключение мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный дедлайн, который он ранее установил для кремлевского правителя Владимира Путина для достижения мирного соглашения в развязанной РФ войне против Украины.

Об этом он сказал перед встречей с британским премьером Киром Стармером в шотландском Торнбери, сообщает "Европейская правда".

Американский президент в очередной раз выразил свое недовольство действиями Путина, в частности тем, что его армия продолжает атаковать ракетами украинские города.

"Я много раз разговаривал с президентом Путиным. Мы очень хорошо ладили... пять раз, а может, четыре раза, мы с вами (Трамп в этот момент обращался к Стармеру. Ред.) обсуждали этот вопрос, мы думали, что решили его много раз. А потом президент Путин выходит и запускает ракеты по некоторым городам, например, по Киеву, убивая много людей... я очень разочарован президентом Путиным", – сказал Трамп.

Затем он сказал, что сократит "те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, поскольку я знаю ответ на вопрос, что будет дальше".

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере "около 100%" на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Перед этим президент США едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много бессмыслицы".

Он также подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

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