Трамп дав поради Стармеру, щоб перемогти популістів на виборах

Президент США Дональд Трамп порадив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру знизити податки, скоротити імміграцію і побороти злочинність в країні, якщо він хоче перемогти популіста Найджела Фараджа і його партію Reform UK на наступних виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Bloomberg.

Коли журналісти спитали Трампа про Фараджа, той зазначив, що "політика – досить проста річ".

"Той, хто робить такі речі: знижує податки, забезпечує нам безпеку, утримує нас від воєн, бореться зі злочинністю, а у вашому випадку – вирішує проблему міграції – має більше шансів виграти вибори", – сказав президент США.

За його словами, на виборах переможе той, "хто буде найжорсткішим і найкомпетентнішим у питаннях імміграції".

Стармер стикається з посиленням критики у Британії через рівень нелегальної міграції, який цього року досяг рекордного рівня, зростання певних видів злочинів, а також через бюджет, що передбачає підвищення податків.

Партія Reform UK вже кілька місяців лідирує в опитуваннях у Британії, а Фарадж веде гучну кампанію з питань податків, злочинності та імміграції.

На початку липня ЗМІ писали, що у Лейбористській партії вже припускають, що Стармер може втратити посаду, якщо розчарування урядом буде посилюватися і лейбористи отримають погані результати на найближчих виборах.

Нагадаємо, на додаткових виборах до парламенту у травні партія Фараджа з мінімальною перевагою здобула додаткове місце.

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