Трамп дал советы Стармеру, чтобы победить популистов на выборах

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру снизить налоги, сократить иммиграцию и побороть преступность в стране, если он хочет победить популиста Найджела Фараджа и его партию Reform UK на следующих выборах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Bloomberg.

Когда журналисты спросили Трампа о Фарадже, тот отметил, что "политика – довольно простая вещь".

"Тот, кто делает такие вещи: снижает налоги, обеспечивает нам безопасность, удерживает нас от войн, борется с преступностью, а в вашем случае – решает проблему миграции – имеет больше шансов выиграть выборы", – сказал президент США.

По его словам, на выборах победит тот, "кто будет самым жестким и самым компетентным в вопросах иммиграции".

Стармер сталкивается с усилением критики в Британии из-за уровня нелегальной миграции, который в этом году достиг рекордного уровня, роста определенных видов преступлений, а также из-за бюджета, предусматривающего повышение налогов.

Партия Reform UK уже несколько месяцев лидирует в опросах в Великобритании, а Фарадж ведет громкую кампанию по вопросам налогов, преступности и иммиграции.

В начале июля СМИ писали, что в Лейбористской партии уже предполагают, что Стармер может потерять пост, если разочарование правительством будет усиливаться и лейбористы получат плохие результаты на ближайших выборах.

Напомним, на дополнительных выборах в парламент в мае партия Фараджа с минимальным преимуществом получила дополнительное место.

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