Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, однією з тем якої стало відкриття переговорів щодо членства України в ЄС у контексті майбутнього голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує "Європейська правда".

Коментуючи розмову із Фредеріксен, український президент нагадав, що Данія головує в Раді ЄС, тому Україні "потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення" для відкриття першого переговорного кластера.

"Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС. Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку", – зазначив він.

За словами Зеленського, вони із Фредеріксен погодились, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня.

"Також ми узгодили наші наступні контакти: і двосторонні, і в межах ширших міжнародних форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України", – резюмував він.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

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