Рада розгляне проєкт Зеленського для виправлення ситуації з НАБУ і САП 31 липня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Стефанчук оголосив, що Рада має "блискавично" розглянути проєкт Володимира Зеленського № 13533 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" у наступний четвер, 31 липня.

"Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання", – повідомив спікер.

Він додав, що Рада розгляне також "інші важливі законодавчі ініціативи".

Нагадаємо, перед цим група з 48 депутатів, зокрема тих, які не підтримали скандальний закон №12414, внесла інший проєкт для виправлення ситуації, що виникла після його ухвалення, його реєстраційний номер – 13531.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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