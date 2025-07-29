Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, одной из тем которого стало открытие переговоров о членстве Украины в ЕС в контексте предстоящего голосования в Верховной Раде за законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует "Европейская правда".

Комментируя разговор с Фредериксен, украинский президент напомнил, что Дания председательствует в Совете ЕС, поэтому Украине "нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения" для открытия первого переговорного кластера.

"Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнить обязательства перед ЕС. Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку", – отметил он.

По словам Зеленского, они с Фредериксен согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе.

"Также мы согласовали наши следующие контакты: и двусторонние, и в рамках более широких международных форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы приблизить справедливый и прочный мир для Украины", – резюмировал он.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

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