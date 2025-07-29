Китай і США домовились продовжити торгове "перемирʼя"

Китай і США за підсумками дводенних переговорів у Стокгольмі домовились продовжити дію заходів, ухвалених у травні для запобігання ескалації тарифної війни.

Про це журналістам розповів голова китайської переговорної делегації Лі Ченган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ченган заявив, що обидві сторони домовилися домагатися продовження 90-денного тарифного "перемир'я", досягнутого в середині травня, не уточнюючи, коли і на який термін таке продовження може набути чинності.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік говорив, що очікує 90-денного продовження попередніх домовленостей.

Нагадаємо, під час попередніх раундів переговорів Вашингтон і Пекін домовилися про зменшення взаємних мит і послаблення експортного контролю на певні технології та рідкісноземельні мінерали.

Очікується, що торговельні переговори можуть прокласти шлях до зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна до кінця року.