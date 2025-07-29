Китай и США договорились продлить торговое "перемирие"

Китай и США по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме договорились продлить действие мер, принятых в мае для предотвращения эскалации тарифной войны.

Об этом журналистам рассказал глава китайской переговорной делегации Ли Чэнган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ченган заявил, что обе стороны договорились добиваться продления 90-дневного тарифного "перемирия", достигнутого в середине мая, не уточняя, когда и на какой срок такое продление может вступить в силу.

Министр торговли США Говард Лутник говорил, что ожидает 90-дневного продления предыдущих договоренностей.

Напомним, в ходе предыдущих раундов переговоров Вашингтон и Пекин договорились о снижении взаимных пошлин и ослаблении экспортного контроля на определенные технологии и редкоземельные минералы.

Ожидается, что торговые переговоры могут проложить путь к встрече президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина до конца года.