У США очікують на потенційне продовження торгового перемир’я з Китаєм на 90 днів

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що 90-денне продовження торгового перемир'я з Китаєм є ймовірним результатом переговорів між двома країнами, що тривають у Стокгольмі.

Його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Лутніка попросили прокоментувати інформацію про те, що дві країни розглядають можливість збереження торгового перемир’я ще на три місяці.

"Чи є це ймовірним результатом? Звичайно, схоже на те, але залишмо це на розсуд президента Трампа", – відповів він.

Коментарі Лутніка пролунали після початку нового раунду переговорів між двома країнами, які цього разу проходять у Стокгольмі, де китайський віцепрем'єр Хе Ліфен і міністр фінансів США Скотт Бессент очолили відповідні делегації.

Під час попередніх раундів Вашингтон і Пекін домовилися про зменшення взаємних мит і послаблення експортного контролю на певні технології та рідкісні мінерали, однак ця угода закінчується 12 серпня. Сторони планують продовжити переговори у вівторок, 29 липня.

Зазначимо, переговори з Китаєм щодо торгівлі відбуваються на тлі підготовки США до запровадження окремого тарифного режиму для низки інших торговельних партнерів. Уже 1 серпня мають набути чинності "взаємні мита", які стосуватимуться десятків країн.

Трамп анонсував ці мита ще у квітні, однак згодом призупинив їхнє запровадження. Це дало можливість іноземним урядам провести переговори з Вашингтоном і досягти домовленостей про пом’якшення тарифного тиску.

Зазначимо, 27 червня Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

11 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї у столиці Малайзії – вони поспілкувалися щодо торговельних суперечок.

Після цієї зустрічі Рубіо заявив про ймовірність проведення саміту між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.