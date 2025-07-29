У Литві переконані: найгіршого сценарію через мита США вдалося уникнути

Після досягнення торгової угоди між ЄС і США міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс заявив, що гіршого сценарію вдалося уникнути.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За оцінкою Шаджюса, литовська економіка мало залежить від американських мит, оскільки пряме економічне співробітництво з США невелике.

Однак він підкреслив, що для Литви важливо, як почувається економіка її основних експортних ринків, таких як Німеччина.

"Добре, що досягнуто хоча б якоїсь угоди. Було б набагато гірше, якби 1 серпня в соцмережах просто оголосили, які мита будуть діяти щодо ЄС. Але при цьому є простір для подальших переговорів", – зазначив Шаджюс.

Своєю чергою віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль підкреслив, що досягнута угода дає надію на те, що ситуація не погіршуватиметься, проте визнав, що вплив на його країну буде серйозним.

Він додав, що поки що невідомі всі деталі угоди, і буде відстежуватися її вплив на металургійну та автомобільну промисловість.

"Упевнений, що мита негативно впливають і на ЄС, і на Німеччину, і на США. Звичайно, я б хотів, щоб була досягнута домовленість про набагато менші тарифи, а не про такі, які були узгоджені…але я радий, що взагалі вдалося досягти угоди", – додав німецький віцеканцлер.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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