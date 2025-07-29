В Литве убеждены: худшего сценария из-за пошлин США удалось избежать

После достижения торгового соглашения между ЕС и США министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил, что худшего сценария удалось избежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По оценке Шаджюса, литовская экономика мало зависит от американских пошлин, поскольку прямое экономическое сотрудничество с США невелико.

Однако он подчеркнул, что для Литвы важно, как чувствует себя экономика ее основных экспортных рынков, таких как Германия.

"Хорошо, что достигнуто хотя бы какое-то соглашение. Было бы гораздо хуже, если бы 1 августа в соцсетях просто объявили, какие пошлины будут действовать в отношении ЕС. Но при этом есть пространство для дальнейших переговоров", – отметил Шаджюс.

В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что достигнутое соглашение дает надежду на то, что ситуация не будет ухудшаться, однако признал, что влияние на его страну будет серьезным.

Он добавил, что пока неизвестны все детали соглашения, и будет отслеживаться его влияние на металлургическую и автомобильную промышленность.

"Уверен, что пошлины негативно влияют и на ЕС, и на Германию, и на США. Конечно, я бы хотел, чтобы была достигнута договоренность о гораздо меньших тарифах, а не о таких, которые были согласованы... но я рад, что вообще удалось достичь соглашения", – добавил немецкий вице-канцлер.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

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