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Трамп похвалив торгову домовленість з ЄС як "найбільшу угоду"

Новини — Понеділок, 28 липня 2025, 08:16 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп охарактеризував досягнуту з Євросоюзом угоду про оновлені умови торгівлі як "найбільшу угоду з будь-коли укладених".

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

Трамп у неділю паралельно з керівництвом ЄС підтвердив рамкову домовленість про нову торговельну угоду після тривалих і складних перемовин у попередні місяці, що передбачає 15-відсоткові мита на більшість європейського імпорту – включно з продукцією автопрому, ліками і напівпровідниками.  

Також Трамп заявив, що ЄС погодився придбати у США енергоресурси на 750 млрд доларів та інвестувати 600 млрд.

Трамп охарактеризував домовленість як "найбільшу з будь-коли укладених угод".

Перед цим деталі домовленості, фіналізованої в Торнбері у Шотландії, повідомила президентка Єврокомісії. 

Нагадаємо, між США та Євросоюзом тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%. 

Паралельно  ЄС готував пакет контрзаходів, що міг охопити американські товари на 93 млрд євро, на випадок провалу перемовин та застосування Трампом анонсованих мит.

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США Єврокомісія Торгівля
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