Чехія категорично проти нової кліматичної цілі ЄС до 2040 року

Влада Чехії розкритикувала пропозиції Європейської комісії щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Euractiv.

Прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що Чехія не погоджується з встановленням чергової кліматичної мети.

"Ми вважаємо, що існуючі кліматичні цілі вже встановлені і мають бути досягнуті розумним чином, з коригуванням деяких заходів, про які ми домовилися, щоб не поставити під загрозу конкурентоспроможність", – сказав він під час пресконференції в середу.

Він попередив, що без урахування добробуту та економічних аспектів "ми не отримаємо громадської підтримки для кліматичних цілей".

Міністр охорони довкілля Петр Гладік і депутат Європарламенту Томаш Здеховський також розкритикували план як нереалістичний, економічно шкідливий і такий, що не пройшов належних консультацій.

"Ця пропозиція нереалістична для Чехії", – заявив Гладік, закликавши до чіткої оцінки впливу на окремі сектори та більшої підтримки з боку ЄС.

Здеховський зі свого боку попередив про серйозні політичні наслідки.

"Я думаю, що якщо Європейська комісія не хоче бути відправлена у відставку наступного тижня в Страсбурзі і не хоче, щоб ми були дуже розлючені на деяких комісарів, то я щиро вірю, що вона відкличе цю пропозицію", – сказав він.

"Вся Європейська комісія збожеволіла. Більшість депутатів Європарламенту з різних політичних фракцій обурені", – додав він, попередивши, що комісія ризикує втратити підтримку партій правоцентристського спрямування.

Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.