Європарламент 10 липня голосуватиме за вотум недовіри фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга, 10 липня, постане перед голосуванням про вотум недовіри в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ініціатива щодо вотуму недовіри глави Єврокомісії від євродепутата Георге Піпері з румунської ультраправої партії AUR зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

У середу президентка Європарламенту Роберта Метсола поінформувала керівництво органу, що пропозиція відповідає всім вимогам регламенту.

Обговорення вотуму недовіри фон дер Ляєн заплановане на понеділок, 7 липня, а голосування відбудеться трьома днями пізніше – під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

Водночас, як уже повідомляла "ЄвроПравда", голосування навряд чи призведе до відставки глави Єврокомісії: достатньої підтримки вотуму недовіри серед євродепутатів немає.

Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.

Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.