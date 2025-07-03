Литва скептична щодо нової кліматичної цілі ЄС до 2040 року

Міністр навколишнього середовища Литви Повілас Подерскіс висловив скептицизм з приводу оголошеної Європейським Союзом мети скоротити викиди парникових газів на 90% до 2040 року в порівнянні з рівнем 1990 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр заявив в інтерв’ю LRT.

Подерскіс переконаний, що без чіткої фінансової підтримки це амбітне завдання є нереалістичним.

"З моєї точки зору, як міністра, підвищення амбіцій було зустрінуте скептицизмом – принаймні в тому сенсі, що ми не можемо підтримати цю мету, поки не будуть створені фінансові інструменти для її досягнення", – сказав він.

За словами міністра, кошти необхідні для модернізації промисловості, транспорту, сільського господарства тощо.

Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

Тим часом влада Чехії розкритикувала ці пропозиції, виступивши категорично проти.