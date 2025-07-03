Литва скептически относится к новой климатической цели ЕС до 2040 года

Министр окружающей среды Литвы Повилас Подерскис выразил скептицизм по поводу объявленной Европейским Союзом цели сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр заявил в интервью LRT.

Подерскис убежден, что без четкой финансовой поддержки эта амбициозная задача нереалистична.

"С моей точки зрения, как министра, повышение амбиций было встречено скептицизмом – по крайней мере в том смысле, что мы не можем поддержать эту цель, пока не будут созданы финансовые инструменты для ее достижения", – сказал он.

По словам министра, средства необходимы для модернизации промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д.

Европейская комиссия 2 июля предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.

Между тем власти Чехии раскритиковали эти предложения, выступив категорически против.