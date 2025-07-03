Данія обіцяє чинити максимальний тиск на Угорщину, яка блокує вступ України в ЄС

Данія в ході свого головування в Раді ЄС пообіцяла чинити "максимальний тиск" на Угорщину в спробі відновити заблокований Будапештом процес вступу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила данська міністерка у справах Європи Марі Б'єрре, яку цитує Euractiv.

Данська міністерка підкреслила: "Ми будемо чинити максимальний тиск на Угорщину, щоб вона зняла свої застереження".

"І ми готові зробити все можливе, як на політичному, так і на практичному рівні, щоб просунутися вперед у відносинах з Україною, а також з Молдовою та країнами Західних Балкан", – сказала вона.

Б'єрре наголосила, що Копенгаген "працює над пошуком рішень" щодо Угорщини, які включатимуть додаткове слухання за процедурою статті 7, яке, у разі ухвалення, позбавить Угорщину права голосу в ЄС через "серйозні" порушення принципів ЄС.

Однак цей процес також навряд чи дасть результати, оскільки вимагає підтримки інших 26 держав-членів.

Нагадаємо, саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Тому 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

Як повідомлялося, Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

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