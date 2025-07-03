Дания обещает максимально давить на Венгрию, блокирующую вступление Украины в ЕС

Дания в ходе своего председательства в Совете ЕС пообещала оказать "максимальное давление" на Венгрию в попытке восстановить заблокированный Будапештом процесс вступления Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила датский министр по делам Европы Мари Бьерре, которую цитирует Euractiv.

Министр подчеркнула: "Мы будем оказывать максимальное давление на Венгрию, чтобы она сняла свои предостережения".

"И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан", – сказала она.

Бьерре подчеркнула, что Копенгаген "работает над поиском решений" по Венгрии, что будет включать дополнительное слушание по процедуре статьи 7, которое, в случае принятия, лишит Венгрию права голоса в ЕС из-за "серьезных" нарушений принципов ЕС.

Однако этот процесс также вряд ли даст результаты, поскольку требует поддержки других 26 государств-членов.

Напомним, саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Поэтому 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной по вступлению и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

Как сообщалось, Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом шла речь в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

Читайте также: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.