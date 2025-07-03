Зеленський прокоментував чергову розмову Трампа й Путіна

Президент України Володимир Зеленський стримано прокоментував анонсовану президентом США розмову з правителем РФ, та нагадав, що Україна давно погодилась на пропозиції США для наближення миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з керівництвом ЄС і головуючої у Раді ЄС Данії в Орхусі.

Президента України запитали про його очікування від анонсованої Дональдом Трампом телефонної розмови з Владіміром Путіним.

"Не думаю що у них багато спільних тем для розмови, бо це дуже різні люди", – відповів Зеленський.

"Якщо говорити про Україну, то ми від початку підтримали ідею президента Трампа про безумовне припинення вогню. Я неодноразово казав, що ми готові на зустріч у будь-якому форматі. А оскільки, як мені видається, у Росії щось вирішує лише Путін, то нам необхідна зустріч на рівні лідерів – якщо справді хочемо досягти миру", – додав президент.

Також він сказав, що планує обговорити з Трампом поновлення постачання ракет до Patriot у розмові, яка відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, вдень 3 липня Трамп заявив, що близько 17 години за Києвом має заплановану розмову з очільником Кремля. Останній раз перед цим вони спілкувались 14 червня на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем.