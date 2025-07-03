Зеленский прокомментировал очередной разговор Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно прокомментировал анонсированный президентом США разговор с правителем РФ и напомнил, что Украина давно согласилась на предложения США для приближения мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с руководством ЕС и председателем Совета ЕС Дании в Орхусе.

Президента Украины спросили о его ожиданиях от анонсированного Дональдом Трампом телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Не думаю, что у них много общих тем для разговора, потому что это очень разные люди", – ответил Зеленский.

"Если говорить об Украине, то мы с самого начала поддержали идею президента Трампа о безусловном прекращении огня. Я неоднократно говорил, что мы готовы к встрече в любом формате. А поскольку, как мне кажется, в России что-то решает только Путин, то нам необходима встреча на уровне лидеров – если действительно хотим достичь мира", – добавил президент.

Также он сказал, что планирует обсудить с Трампом возобновление поставок ракет для Patriot в разговоре, который состоится в ближайшие дни.

Напомним, днем 3 июля Трамп заявил, что около 17 часов по Киеву у него запланирован разговор с главой Кремля. Последний раз перед этим лидеры США и РФ общались 14 июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.