Трамп анонсував нову розмову з очільником Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову поговорить з правителем Росії Владіміром Путіним вже 3 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Вдень 3 липня Трамп опублікував лаконічний допис про те, що має заплановану розмову з Путіним і вона відбудеться невдовзі після цього оголошення.

"Буду говорити з президентом Росії Путіним о 10:00 (17:00 за Києвом. – Ред.). Дякую", – написав Трамп.

Нагадаємо, перед цим останній раз Трамп говорив з Путіним 14 червня на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Також ЗМІ дізналися, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським на тлі призупинення поставок зброї.

Неофіційно повідомляють, що вона може відбутися у п’ятницю, 4 липня.