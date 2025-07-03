Укр Рус Eng

Трамп анонсував нову розмову з очільником Кремля

Новини — Четвер, 3 липня 2025, 17:00 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову поговорить з правителем Росії Владіміром Путіним вже 3 липня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Вдень 3 липня Трамп опублікував лаконічний допис про те, що має заплановану розмову з Путіним і вона відбудеться невдовзі після цього оголошення.

"Буду говорити з президентом Росії Путіним о 10:00 (17:00 за Києвом. – Ред.). Дякую", – написав Трамп.

 

Нагадаємо, перед цим останній раз Трамп говорив з Путіним 14 червня на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном

Також ЗМІ дізналися, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським на тлі призупинення поставок зброї.

Неофіційно повідомляють, що вона може відбутися у п’ятницю, 4 липня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Росія
Реклама: