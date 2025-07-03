Лідер демократів у Конгресі побив рекорд, відтягуючи ухвалення законопроєкту Трампа

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс побив рекорд найдовшої промови в палаті, яка розглядає ключовий для Дональда Трампа законопроєкт про податки та скорочення витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Джеффріс скористався правилом, яке дозволяє партійним лідерам нижньої палати Конгресу виступати протягом необмеженого часу.

Його промова, яка тривала 8 годин і 45 хвилин, на 12 хвилин побила рекорд, встановлений у 2021 році Кевіном Маккарті – тодішнім лідером республіканців у Палаті представників.

Стоячи за трибуною, Джеффріс критикував так званий "єдиний великий прекрасний законопроєкт" – бюджетний проєкт адміністрації Трампа, ухвалення якого вона перетворила на основу економічних реформ.

Демократ під час виступу зачитував листи виборців, які можуть постраждати від передбачених у документі скорочень програм соціального захисту, а також розкритикувати колег із Республіканської партії.

Промова Джеффріса стала останньою спробою демократів уповільнити прийняття законопроєкту перед остаточним голосуванням, яке заплановане на вечір четверга.

Критика "єдиного великого прекрасного законопроєкту" з боку Ілона Маска також стала підґрунтям для публічної його перепалки з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у квітні сенатор-демократ Корі Букер встановив рекорд у Сенаті США, виступивши з найдовшою промовою у його сучасній історії, де критикував політику адміністрації Дональда Трампа.