Лидер демократов в Конгрессе побил рекорд, оттягивая принятие законопроекта Трампа

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис побил рекорд самой длинной речи в палате, которая рассматривает ключевой для Дональда Трампа законопроект о налогах и сокращении расходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джеффрис воспользовался правилом, которое позволяет партийным лидерам нижней палаты Конгресса выступать в течение неограниченного времени.

Его речь, которая длилась 8 часов и 45 минут, на 12 минут побила рекорд, установленный в 2021 году Кевином Маккарти – тогдашним лидером республиканцев в Палате представителей.

Стоя за трибуной, Джеффрис критиковал так называемый "единственный великий прекрасный законопроект" – бюджетный проект администрации Трампа, принятие которого она превратила в основу экономических реформ.

Демократ во время выступления зачитывал письма избирателей, которые могут пострадать от предусмотренных в документе сокращений программ социальной защиты, а также раскритиковал коллег из Республиканской партии.

Речь Джеффриса стала последней попыткой демократов замедлить принятие законопроекта перед окончательным голосованием, которое запланировано на вечер четверга.

Критика "единственного большого прекрасного законопроекта" со стороны Илона Маска также стала основой для публичной перепалки с Дональдом Трампом.

Напомним, в апреле сенатор-демократ Кори Букер установил рекорд в Сенате США, выступив с самой длинной речью в его современной истории, где критиковал политику администрации Дональда Трампа.