Президентка Молдови прокоментувала заборону меру Кишинева на в'їзд до Румунії

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не має інформації про причини, за якими мер Кишинева Іон Чебан був оголошений небажаною особою в Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду сказала під час пресконференції, її цитує New TV.

Коли її спитали про заборону Чебану на в’їзд до Румунії, молдовська президентка відповіла: "Це не входить до моєї компетенції! Усі питання слід адресувати румунській владі".

Санду також зазначила, що в останні роки кілька громадян Молдови потрапили під санкції США, Європейського Союзу і Канади, але причини, з яких були запроваджені ці заходи, можуть бути з'ясовані тільки в установах, які ухвалювали відповідні рішення.

"Я не маю жодного офіційного повідомлення про ці санкції, і нам не передбачено отримувати такі повідомлення. Ці відповіді може отримати лише особа, на яку накладено санкції", – додала президентка.

Нагадаємо, 9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Чебан очолює політичний блок Альтернатива" разом із опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

Детальніше на цю тему – в матеріалі "ЄвроПравди".