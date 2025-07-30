Президент Молдовы прокомментировала запрет мэру Кишинева на въезд в Румынию

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не располагает информацией о причинах, по которым мэр Кишинева Ион Чебан был объявлен нежелательным лицом в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду сказала во время пресс-конференции, ее цитирует New TV.

Когда ее спросили о запрете Чебану на въезд в Румынию, молдавская президент ответила: "Это не входит в мою компетенцию! Все вопросы следует адресовать румынским властям".

Санду также отметила, что в последние годы несколько граждан Молдовы попали под санкции США, Европейского Союза и Канады, но причины, по которым были введены эти меры, могут быть выяснены только в учреждениях, которые принимали соответствующие решения.

"Я не имею никакого официального сообщения об этих санкциях, и нам не предусмотрено получать такие сообщения. Эти ответы может получить только лицо, на которое наложены санкции", – добавила президент.

Напомним, 9 июля румынское МИД сообщило о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Чебан возглавляет политический блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло, который примет участие в парламентских выборах в Молдове 28 сентября.

Подробнее на эту тему – в материале "ЕвроПравды".