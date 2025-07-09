Румунія підтвердила заборону на вʼїзд меру Кишинева

Міністерство закордонних справ Румунії підтвердило, що "з міркувань національної безпеки" заборонило вʼїзд на свою територію меру Кишинева Іону Чебану.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву румунське МЗС поширило в середу.

Зовнішньополітичне відомство Румунії заявило, що "з міркувань національної безпеки" заборонило в'їзд на територію країни "Іону Чебану та ще двом громадянам Республіки Молдова".

"Це рішення ухвалене компетентними органами Румунії відповідно до чинного законодавства", – додали там, підтвердивши поширену раніше у ЗМІ інформацію.

Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN), створеної у 2021 році. У 2019-му він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії.

До обрання мером Кишинева Іон Чебан виступав проти євроінтеграції Молдови, та під час другого мандата різко змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції.

У 2025 році Чебан заявив про створення нібито проєвропейського блоку "Альтернатива" спільно з екскандидатом на пост президента Молдови від Партії соціалістів Александром Стояногло.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня. Молдовська влада неодноразово попереджала про наміри Росії вплинути на голосування, аби мати лояльний уряд у Кишиневі.

Детальніше читайте в матеріалі "ЄвроПравди".