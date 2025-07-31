Рада схвалила проєкт Зеленського, що має відновити незалежність НАБУ і САП

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю антикорупційних інституцій після прийняття скандального закону №124214.

Про це повідомляє "Європейська правда".

31 липня Верховна Рада підтримала внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №13533, що має відновити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За" проголосували 331 депутат, проти не дали жодного голосу. 9 депутатів не голосували.

Доповнено: Одразу після цього депутати проголосували за те, щоб спікер Верховної Ради невідкладно підписав ухвалений закон та направив його президенту.

За 10 хвилин після голосування народний депутат Ярослав Желєзняк повідомив, що Руслан Стефанчук вже поставив підпис.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора. Невдовзі після того він отримав президентський підпис, попри початок акцій протесту у багатьох містах України.

Після масштабної реакції суспільства та західних партнерів Зеленський заявив, що готовий виправити ситуацію, та вніс законопроєкт №13533. 30 липня на профільному комітеті його підтримали за основу та в цілому.

ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".