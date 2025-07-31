Рада поддержала проект Зеленского, восстанавливающий независимость НАБУ и САП
Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью антикоррупционных институтов после принятия скандального закона №124214.
Об этом сообщает "Европейская правда".
31 июля Верховная Рада поддержала внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №13533, который должен восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"За" проголосовали 331 депутат, против не дали ни одного голоса. Однако 9 депутатов не голосовали.
Дополнено: Сразу после этого депутаты проголосовали за то, чтобы спикер Верховной Рады безотлагательно подписал принятый закон и направил его президенту.
Через 10 минут после голосования народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Руслан Стефанчук уже поставил подпись.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора. Вскоре после этого он получил президентскую подпись, несмотря на начало акций протеста во многих городах Украины.
После масштабной реакции общества и западных партнеров Зеленский заявил, что готов исправить ситуацию, и внес законопроект №13533. 30 июля на профильном комитете его поддержали за основу и в целом.
ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.
Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".
Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".