Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову.

Про це у своєму X заявив речник Навроцького Рафал Лешкевич, передає "Європейська правда".

Речник повідомив, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського і він привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах.

Prezydent elekt Karol Nawrocki rozmawiał dzisiaj telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmowy doszło na prośbę prezydenta Ukrainy. Prezydent Zełenski pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich.



Karol Nawrocki podkreślił, że… pic.twitter.com/NipmGS9N7s – Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 31, 2025

"Кароль Навроцький наголосив, що співпраця між двома країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирому партнерстві… Росія – це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Владіміра Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", – йдеться у його заяві.

Однією з центральних тем розмови була історична політика.

"Кароль Навроцький заявив, що він є голосом нації, яка вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися. Обраний президент оголосив, що історичні питання будуть темами подальших розмов з президентом України", – розповів речник.

Зеленський, коментуючи розмову, висловив сподівання, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником України.

Перед цим Зеленський вітав Навроцького з перемогою на виборах у публічному дописі на початку червня. Навроцький у відповідь висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною та підкреслив важливість вирішення складних історичних питань.

Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня.

Анджей Дуда, що завершує роботу на посаді, приїздив з прощальним візитом в Україну 28 червня.

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