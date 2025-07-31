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Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову

Новини — Четвер, 31 липня 2025, 13:49 — Марія Ємець

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. 

Про це у своєму X заявив речник Навроцького Рафал Лешкевич, передає "Європейська правда".

Речник повідомив, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського і він привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. 

"Кароль Навроцький наголосив, що співпраця між двома країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирому партнерстві… Росія – це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Владіміра Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", – йдеться у його заяві. 

Однією з центральних тем розмови була історична політика.

"Кароль Навроцький заявив, що він є голосом нації, яка вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися. Обраний президент оголосив, що історичні питання будуть темами подальших розмов з президентом України", – розповів речник. 

Зеленський, коментуючи розмову, висловив сподівання, що Польща й надалі залишатиметься  надійним партнером і союзником України.

Перед цим Зеленський вітав Навроцького з перемогою на виборах у публічному дописі на початку червня. Навроцький у відповідь висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною та підкреслив важливість вирішення складних історичних питань.

Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня. 

Анджей Дуда, що завершує роботу на посаді, приїздив з прощальним візитом в Україну 28 червня. 

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як перемога Навроцького вплине на відносини Варшави і Києва.

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Польща Зеленський
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