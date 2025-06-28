Зеленський і Шмигаль розповіли про прощальну зустріч з Дудою у Києві

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль розповіли про прощальні зустрічі у Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який завершує роботу на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський, розповідаючи про зустріч з президентом Польщі, назвав його особливим гостем.

"Анджей з Україною з перших днів війни, завжди пліч-о-пліч, надійний союзник і справжній друг. Це, безперечно, той рівень взаємин, які ми хочемо з Польщею зберегти та зміцнити… Дякую особисто Анджею та народу Польщі за підтримку, за значну оборонну допомогу та спільні рішення задля нашої і вашої свободи", – зазначив Зеленський.

Today, on Constitution Day of Ukraine, I met with a special guest of our state – the President of Poland, @AndrzejDuda.



Andrzej has stood with Ukraine since the first days of the war – always side by side, a reliable ally and a true friend. This is undoubtedly the level of… pic.twitter.com/z3KguJv5Q2 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025

Він розповів, що на зустрічі вони говорили про подальший розвиток польсько-українських відносин, "безпекову ситуацію в регіоні та можливі рішення на рівні Євросоюзу та в координації з партнерами по НАТО".

"Цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в оборонній співпраці. Сподіваюсь, за підсумками півріччя зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших безпекових позицій", – зазначив президент.

Денис Шмигаль розповів, що подякував польському президенту за його особисті зусилля зі всебічної підтримки України на тлі збройної агресії РФ.

"Обговорили ситуацію на фронті, посилення санкцій, конфіскацію заморожених російських активів, подальшу підтримку України з боку Європи. Вдячні Польщі та всьому польському народу за незмінну солідарність та допомогу у найважчі для України часи", – написав Денис Шмигаль.

Зі сторінки в X Дениса Шмигаля

Під час візиту Зеленський нагородив Анджея Дуду орденом Свободи "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, раніше Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.

Дуда висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.