Зеленський і Шмигаль розповіли про прощальну зустріч з Дудою у Києві

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль розповіли про прощальні зустрічі у Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який завершує роботу на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський, розповідаючи про зустріч з президентом Польщі, назвав його особливим гостем.

"Анджей з Україною з перших днів війни, завжди пліч-о-пліч, надійний союзник і справжній друг. Це, безперечно, той рівень взаємин, які ми хочемо з Польщею зберегти та зміцнити… Дякую особисто Анджею та народу Польщі за підтримку, за значну оборонну допомогу та спільні рішення задля нашої і вашої свободи", – зазначив Зеленський.

Today, on Constitution Day of Ukraine, I met with a special guest of our state – the President of Poland, @AndrzejDuda.



Andrzej has stood with Ukraine since the first days of the war – always side by side, a reliable ally and a true friend. This is undoubtedly the level of… pic.twitter.com/z3KguJv5Q2