Литва отримала партію польських зенітних ракет Grom

Литовська армія отримала партію польських зенітних ракет Grom.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на інформацію Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Контракт на поставку цього озброєння на суму 28 мільйонів євро був підписаний з польською компанією MESKO S.A. у 2023 році.

Grom – переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять: літаків, вертольотів, винищувачів і дистанційно керованих літальних апаратів.

Ці ракети оснащені термореактивною бойовою головкою, яка ще до пострілу здатна "захоплювати" ціль і успішно знищувати її на висоті 3,5 км і дальності 5,5 км.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Польща, Литва, Естонія та Норвегія підписали лист про наміри закупівлі ПЗРК Piorun польського виробництва.

В липні минулого року до Литви прибули закуплені на 7 млн доларів додаткові ракети для ПТРК Javelin.