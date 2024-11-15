Чотири країни планують спільну закупівлю польських ПЗРК Piorun

Чотири країни підписали лист про наміри закупівлі зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Piorun польського виробництва.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Бейда, чотири країни, які підписали лист про наміри – це Польща, Литва, Естонія та Норвегія.

Ініціатива із закупівлі ПЗРК Piorun реалізується в рамках програми ЄС EDIRPA, яка підтримує оборонну співпрацю між країнами-членами ЄС.

Реклама:

Фото: X

За його словами, підписання відбулося на підприємстві PGZ MESKO SA, де ці країни підтвердили готовність до закупівлі польських ПЗРК Piorun.

Учасники ініціативи очікують на позицію Європейської комісії щодо надання грантів на реалізацію проєкту.

Зазначимо, Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko, модернізація ПЗРК Grom, яка призначена для збивання "низьких" повітряних цілей.

Piorun використовується як у Польщі, так і в Україні, де комплекс добре довів свою надійність.

Напередодні стало відомо, що ЄС уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

Програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

У березні Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.