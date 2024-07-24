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Литва отримала додаткові ракети Javelin на 7 млн доларів

Новини — Середа, 24 липня 2024, 10:50 — Марія Ємець

До Литви прибули закуплені на 7 млн доларів додаткові ракети для ПТРК Javelin.

Про це оголосило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".  

У відомстві повідомили, що із США до Литви прибула партія протитанкових ракет Javelin загальною вартістю 7 млн доларів.

"Ця закупівля суттєво сприяє зміцненню обороноздатності Литви і покращенню боєздатності литовської армії у довгостроковій перспективі. Це своєчасний крок, який є відповіддю на геополітичну ситуацію", – зазначив міністр оборони Лауринас Кащюнас. 

Нагадаємо, Javelin увійшли і до останнього пакету військової допомоги США для України на $225 млн, який оголосили в середині липня. 

Литва також відправила новий пакет допомоги для України із засобами протидії дронам, набоями та розкладними ліжками. 

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