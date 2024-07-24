Литва отримала додаткові ракети Javelin на 7 млн доларів
До Литви прибули закуплені на 7 млн доларів додаткові ракети для ПТРК Javelin.
Про це оголосило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".
У відомстві повідомили, що із США до Литви прибула партія протитанкових ракет Javelin загальною вартістю 7 млн доларів.
🇱🇹🇺🇸 Important delivery from the US: Lithuania has received additional missiles for the Javelin anti-tank system. This $7 million purchase significantly boosts our defence capabilities and responds to the current geopolitical situation. pic.twitter.com/IPFzW0lYdSРеклама:– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 24, 2024
"Ця закупівля суттєво сприяє зміцненню обороноздатності Литви і покращенню боєздатності литовської армії у довгостроковій перспективі. Це своєчасний крок, який є відповіддю на геополітичну ситуацію", – зазначив міністр оборони Лауринас Кащюнас.
Нагадаємо, Javelin увійшли і до останнього пакету військової допомоги США для України на $225 млн, який оголосили в середині липня.
Литва також відправила новий пакет допомоги для України із засобами протидії дронам, набоями та розкладними ліжками.