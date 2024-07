Литва отримала додаткові ракети Javelin на 7 млн доларів

До Литви прибули закуплені на 7 млн доларів додаткові ракети для ПТРК Javelin.

Про це оголосило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що із США до Литви прибула партія протитанкових ракет Javelin загальною вартістю 7 млн доларів.

🇱🇹🇺🇸 Important delivery from the US: Lithuania has received additional missiles for the Javelin anti-tank system. This $7 million purchase significantly boosts our defence capabilities and responds to the current geopolitical situation. pic.twitter.com/IPFzW0lYdS

