ЗМІ: Німеччина готує покупку тисяч танків і броньованих машин на 25 млрд євро

Німеччина розглядає можливість закупівлі до 2500 бойових броньованих машин і до 1000 бойових танків в рамках спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

НАТО звернувся до Німеччини з проханням долучити до Альянсу до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття.

Якщо покупка буде затверджена, цими танками і бойовими машинами будуть оснащені зазначені бригади, кажуть джерела.

За словами співрозмовників агентства, замовлення, яке розглядають міністр оборони Борис Пісторіус і вищі генерали Бундесверу, включатиме до 1000 бойових танків Leopard 2 і до 2500 бронетранспортерів GTK Boxer.

Загальна вартість замовлення може скласти до 25 млрд євро, зазначають джерела, додаючи, що оскільки переговори про закупівлю ще тривають, остаточна сума може бути меншою.

Замовлення, як очікується, буде остаточно затверджено в найближчі місяці, а законодавці можуть дати зелене світло до кінця року, додають співрозмовники.

Напередодні писали, що Німеччина витратить до 2 млрд євро на модернізацію авіабази НАТО в Бюхелі в землі Рейнланд-Пфальц, що значно дорожче, ніж планувалось.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу.